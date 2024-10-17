

Усупашвили: Перед страной стоит вопрос - пойдет эта страна вперед или назад

17.10.2024 10:20





Перед страной стоит вопрос - пойдет эта страна вперед или назад. Продвижение вперед требует перемен. «Грузинская мечта» за 12 лет не оправдала себя, и более того, сейчас она делает все, чтобы отложить прогресс нашей страны еще на несколько лет, - заявил член коалиции «Сильная Грузия» Давид Усупашвили в программе «360 градусов» на канале «Палитраньюс».



Усупашвили также отметил, что в странах Евросоюза существуют коалиционные правительства, а развитые государства управляются по многопартийному принципу.



«У коалиции «Сильная Грузия» есть свой остросюжетный сериал - состоит из трех серий, и мы действительно обещаем населению, что после выборов оно почувствует очень интенсивный и серьезный прогресс. Предвыборная программа «Сильной Грузии» основывается на возвращении нашей страны на евроатлантическую орбиту, немедленной отмене тех законов, которые остановили наше продвижение. Во второй серии мы увидим повышение пенсии пенсионерам до тысячи лари, это произойдет через несколько лет, и мы представим очень конкретный план для этого. В третьей серии мы намерены и планируем незамедлительно создать 200 000 рабочих мест, тех рабочих мест, которых лишила страну неспособность власти. В четвертой серии, при участии «Сильной Грузии», мы увидим очень серьезный прогресс в объединении нации, страны и государства, и это наш многосерийный план будущего, который выведет страну на путь процветания, безопасности и счастья... Перед страной стоит вопрос - пойдет эта страна вперед или назад. Продвижение вперед требует перемен. «Грузинская мечта» за 12 лет не оправдала себя, и более того, сейчас делает все, чтобы отложить прогресс нашей страны еще на несколько лет», - заявил Усупашвили.



Усупашвили также откликнулся на распространенную Службой государственной безопасности информацию, согласно которой «группы, связанные с политическими кругами, в предшествующие выборам дни планируют распространять сфальсифицированные видео- и аудиозаписи, смонтированные с помощью искусственного интеллекта и других технологий».



По его оценке, СГБ является органом, который обязан расследовать подобные дела, а по делу о возможной организации революции и беспорядков, анонсированных властью, даже суд не состоялся.



«Ничего на дающие дискуссии и споры о том, кто какую запись опубликует. Сегодня СГБ заявила, что, мол, пытаются нас дискредитировать этими записями – какую больше этого дискредитацию и самодискредитацию может сделать главный орган страны, который обязан выяснять такие вопросы, что сейчас вышло – мол, происходит что-то нехорошее, и мы внимательно за всем этим наблюдаем. Сколько раз они сидят и наблюдают за анонсированной революцией, переворотом, вторжением, терактом... Ни одно такое дело не раскрыто, ни один преступник (если кто-то совершил преступление) не пошел под суд. Теперь, для исполнения определенной кем-то роли в этом «многократно виденном кино», нам, «Сильной Грузии», жаль и себя, и избирателей», - сказал Усупашвили.





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