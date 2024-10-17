

Саломе Зурабишвили гордится тем, что внесла свою лепту в объединение оппозиции

17.10.2024 11:13





Если на выборах победу одержат проевропейские силы и партии-подписанты хартии, вероятно, я буду с ними, - указанное заявление в интервью Politico сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Если на выборах победу одержат проевропейские силы и партии-подписанты хартии, вероятно, я буду с ними, чтобы затем вместе с ними вынести эту хартию на Европейский совет и обеспечить начало переговоров, на какой бы должности в тот момент я бы не находилась – а это еще предстоит выяснить”, - заявила президент.



Как отметила в беседе о наследии своего президентства Саломе Зурабишвили, она гордится тем, что внесла свою лепту в объединение оппозиции, а самым большим её сожалением является то, что «мы упустили первый шанс начала переговоров [с Евросоюзом].





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