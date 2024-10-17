

Хельсинкская комиссия напомнила о рисках автократического курса правительства Грузии до выборов

17.10.2024 11:21





Автократический курс правительства Грузии ставит под угрозу ее демократическое будущее и евроатлантические устремления. Об этом заявили в Хельсинкской комиссии США перед приближающимися парламентскими выборами в Грузии.



«Автократический курс правительства ставит под угрозу демократическое будущее Грузии и глубокие евроатлантические устремления ее народа», — говорится в заявлении.



«Грузинский народ заслуживает правительство, которое уважает его право демократически выбирать своих лидеров, и грузинское правительство должно выполнять свои обязательства перед страной и гражданами, проводя свободные и честные выборы, под контролем независимых наблюдателей, а также допуская политическую оппозицию, как это происходило на протяжении многих лет», — добавляют в комиссии.



Они напоминают, что голосования в Палате представителей ожидает акт MEGOBARI, «направленный на укрепление демократических практик, прав человека и верховенства права в Грузии». Ранее законопроект получил двухпартийную поддержку в комитете по международным делам.



Авторы заявления — председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсона, а также еще четыре ее члена. Это конгрессмены Стив Коэн, Ричард Хадсон, Марк Визи и помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дафна Рэнд.



Источник: Новости - Грузия

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