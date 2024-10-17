

Президент Грузии: связи Иванишвили с Москвой все еще существуют и стали еще крепче

17.10.2024 11:34





«Похоже, что связи Иванишвили с Москвой все еще существуют и стали еще крепче», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Politico.



В ходе беседы с международным изданием Саломе Зурабишвили прокомментировала политику, проводимую «Грузинской мечтой», и отметила, что изменившийся курс правящей партии ей непонятен.



«Вся история Грузии показывает, что основной риск для Грузии исходит от России. Риск войны возрастает, когда Грузия изолирована от своих партнеров, когда она одинока, разделена и слаба. Логического, рационального объяснения на этот счет у меня нет», — сказала президент.



Высказалась Саломе Зурабишвили и по поводу политической ситуации в стране перед предстоящими парламентскими выборами.



«Если проевропейские силы и партии, поддерживающие Хартию, выиграют выборы, я, вероятно, буду рядом с ними, чтобы представить Хартию Европейскому Совету и обеспечить начало переговоров».



На вопрос журналиста издания, о чем больше всего она сожалеет, Саломе Зурабишвили ответила: «Мы упустили первый шанс начать переговоры [с Евросоюзом]».



Источник: SOVA

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