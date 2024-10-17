

В Тбилиси открывается отделение Русской Общины Кавказа с целью «давить врагов русского народа»

17.10.2024 11:38





В Тбилиси открывается отделение Русской Общины Кавказа, сообщается в созданном 7 октября телеграм-канале. Основной задачей общины, как говорится в паблике, будет борьба с оппозиционно настроенными россиянами в Грузии:



«Русские и грузины всегда были друзьями, братьями по вере и вместе противостояли врагам в лице Персии и Турции. Ныне же Грузия стала домом для многих выходцев из России. Среди них есть не только настоящие русские патриоты, которые не забыли свою культуру и Родину, но и презираемые всеми прозападные-навальнисты.



Именно для борьбы с последними Русская Община оформляется в городе Тифлис! При поддержке наших дорогих братьев из недавно открывшихся Русских Общин Кавказа мы, вместе с нашими верными братьями грузинами, будем давить врагов русского народа теперь и зарубежом!



Уже сейчас благодаря нашей приверженности традиционным ценностям мы имеем поддержку среди многих грузин, которые за счёт своего боевого духа и сплочённости уже отстояли свою страну под гнётом западного влияния.



Грузия была, есть и будет другом России, как и её великие воинственные защитники будут БРАТЬЯМИ тем Русским, кто не забыл о своих корнях», — говорится в сообщении общины.



Канал также отмечает, что русских и грузин «объединяют общая вера и долгая совместная борьба с иноземными захватчиками».



«Даже в наши дни между Россией и Грузией есть сходство в исторических трагедиях: для грузин война в Абхазии, где сепаратисты при поддержке ичкерийцев и других кавказских народов проводили этнические чистки, стала великой болью. Для России аналогичную боль вызывает геноцид русских в Чечне».



В канале также приводится список городов, где уже действует община: Грозный, Махачкала, Нальчик, Черкесск, Владикавказ, Пятигорск, Кисловодск.



К «русским городам Кавказа» причислен и Тбилиси:



«Мы благодарим правительство Грузии за возможность официально действовать на ее территории», — пишет паблик.



Источник: SOVA

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