

В планах Зурабишвили обеспечить начало переговоров с Евросоюзом

17.10.2024 11:58





«Если на выборах победу одержат проевропейские силы и партии-подписанты хартии, вероятно, я буду с ними, чтобы затем вместе с ними вынести эту хартию на Европейский совет и обеспечить начало переговоров, на какой бы должности в тот момент я бы не находилась – а это еще предстоит выяснить», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Politico.



Зурабишвили также указала, что горда своей лептой внесенной в дело объединения грузинской оппозиции. При этом президент выразила сожаление тем, что первый шанс начала переговоров с Евросоюзом был упущен.



Говоря о нынешних властях Грузии, Зурабишвили указала, что «после того количества нападок, которые они совершают», «Грузинской мечте» будет очень сложно возобновить какие-либо отношения с ЕС и американскими партнерами.



Президент помянула почетного председателя правящей партии Бидзину Иванишвили, отметив, что вероятно, связи Иванишвили с Москвой «все еще существуют и становятся крепче».



Напомним, ранее аккредитованные в Грузии западные дипломатические миссии заявили, что не допускают возможности возобновления переговоров по членству Грузии в ЕС до радикальной смены риторики и действий правительства Грузии.



«Институты Евросоюза решили прекратить все встречи на высшем уровне с представителями правительства Грузии», – заявил посол ЕС Павел Герчинский.



Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.



Мандаты депутатов будут распределены между политическими партиями, которые преодолеют 5-процентный барьер.



Основными претендентами, имеющими наибольшие шансы преодолеть порог среди 19 зарегистрированных партий, являются:



№41 — «Грузинская мечта», действующая правящая партия, которая также объединяет политическое движение «Сила народа»;



№ 5 — «Единство ради спасения Грузии», которое объединяет «Национальное движение», а также «Стратегию Агмашенебели» и различные старые и новые лица в политике;



№4 — «Коалиция за перемены», еще одно объединение бывших членов «Национального движения», в которое входят партия «Ахали» во главе с Никой Гварамия и Никой Мелия, а также «Гирчи – больше свободы» во главе с Зурой Джапаридзе и «Дроа» под руководством Элене Хоштария;



№9 «Сильная Грузия» — альянс, возглавляемый партией «Лело за Грузию», который объединяет партии «За народ» под руководством Аны Долидзе, «Граждане» под руководством Алеко Элисашвили и «Площадь Свободы» под руководством Левана Цуцкиридзе;



№25 «За Грузию», которую возглавляет бывший премьер-министр «Грузинской мечты» Георгий Гахария и которая объединяет людей, вышедших из власти «Грузинской мечты», и бывших депутатов.





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