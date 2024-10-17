

Гитанас Науседа: В Грузии пройдут критически важные выборы

17.10.2024 12:43





«В Грузии пройдут критически важные выборы. Если страна сохранит текущий статус-кво, не думаю, что будут шансы на прогресс в направлении евроинтеграции», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.



По его словам, в случае победы проевропейских сил можно ожидать другого пути в отношении евроинтеграции.



«Что касается Грузии, это очень важный вопрос. В Грузии пройдут критически важные выборы, потому что грузинский народ также принимает решение относительно направления. Если они останутся и сохранят текущий статус-кво, не думаю, что у страны будут шансы на продвижение по пути евроинтеграции. Если проевропейские силы одержат победу, тогда мы можем ожидать другого пути, и мы это приветствуем», — сказал Науседа.



Президент Литвы также прокомментировал ситуацию в Молдове и отметил, что от молдавского народа можно ожидать проевропейского пути.



«Хочу обратить ваше внимание на важные политические события в Молдове и Грузии. В Молдове в эти выходные пройдут президентские выборы и референдум о вступлении в Евросоюз. Думаю, это решающий момент. Мы можем ожидать, что молдавский народ выберет проевропейский путь, и я на это очень надеюсь. Я лично находился в Молдове вместе с президентами Эстонии и Латвии, чтобы попытаться убедить, особенно молодое поколение, выбрать завтрашний, а не вчерашний день», — отметил Науседа.





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