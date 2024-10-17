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Хельсинкская комиссия: власти Грузии должны уважать обязательство провести свободные и справедливые выборы
17.10.2024 12:50
Хельсинкская комиссия США опубликовала 17 октября заявление по поводу предстоящих парламентских выборов в Грузии. Комиссия призвала власти Грузии «уважать обязательства, взятые перед страной и гражданами, и провести свободные и справедливые выборы».
В заявлении говорится: «авторитарная траектория властей угрожает демократическому будущему Грузии и глубоким евроатлантическим устремлениям ее народа».
Комиссия заявляет, что «за последние несколько десятилетий народ Грузии продемонстрировал свою приверженность демократии и верховенству закона. Грузинский народ заслуживает власть, которая уважает его право демократически выбирать своих лидеров. Власть Грузии должна выполнить свои обязательства перед страной и своими гражданами, проведя свободные и справедливые выборы, проведением мониторинга со стороны независимых наблюдателей и допуском политической оппозиции, как это делалось в течение многих лет».
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