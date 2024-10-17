

В Цнори, в доме престарелых, отобрали удостоверения личности и отнесли их в офис «Грузинской мечты» - Кордзая

17.10.2024 13:08





В Цнори, в доме престарелых, у 22 пожилых людей и 9 сотрудников отобрали удостоверения личности и отнесли их в офис «Грузинской мечты» - Более постыдное деяние непостижимо даже от самой «Грузинской мечты», - заявление об этом сделала один из лидеров "Единство –национальное движение" Тамар Кордзая.



По ее словам, "Грузинская мечта" приняла решение о полном задействовании машины власти, чтобы запугать или подкупить граждан Грузии.



"До выборов остается 9 дней, "Грузинская мечта" понимает, что проигрывает эти выборы и не может смириться с поражением, именно поэтому, они приняли решение о полном задействовании машины власти, чтобы запугать или подкупить граждан Грузии.



Хочу сообщить о том, что в Цнори, в доме престарелых, у 31 человека отобрали паспорта и отнесли их в офис "Грузинской мечты". Более постыдное поведение непостижимо даже от таких преступных властей, как "Грузинская мечта".



Мы призываем всех, к кому обратятся за удостоверением личности, ничего не бояться и прийти к нашим представителям, в офис "Единство – национальное движение" – мы обязательно защитим каждого из них.





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