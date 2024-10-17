

Самадашвили: Заявление Хельсинкской комиссии создает основание для введения санкций против Иванишвили и его режима

17.10.2024 14:28





Заявление Хельсинкской комиссии создает основание для того, чтобы были введены санкции против Иванишвили и его режима, если они попытаются воспрепятствовать свободному волеизъявлению грузинского народа на выборах 26 октября,- указанное заявление сделала одна из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Саломе Самадашвили.



По ее же пояснению, „Иванишвили уже понял, что для него же лучше будет дать шанс демократическому процессу“.



„Мы видим, что сегодня весь демократический мир говорит грузинскому народу, что сегодня нами правит русский, автократический режим; что без смены указанного режима у грузинского народа не может быть какой бы то ни было надежды на то, что его будущее будет защищено, оно будет демократическим, состоятельным и европейским. Заявление Хельсинской комиссии является важным еще и с той точки зрения, создает основание для того, чтобы были введены санкции против Иванишвили и его режима, если они попытаются воспрепятствовать свободному волеизъявлению грузинского народа на выборах 26 октября. Но я убеждена в том, что Иванишвили уже понял, что для него же лучше будет дать шанс демократическому процессу и подчиниться воле грузинского народа“,- заявила Саломе Самадашвили.



Вместе с тем, она отреагировала на решение части неправительственных организаций обжаловать в Европейском суде по защите прав человека решение о принятии закона «О прозрачности иностранного влияния» и отметила, что прения по закону не понадобятся, так как «после победы на предстоящих выборах оппозиция аннулирует указанный закон».



Для справки: согласно заявлению Хельсинской комиссии США, „грузинский народ заслуживает то правительство, которое уважает его право на демократическое избрание своих лидеров“. Вместе с тем, в том же заявлении указано, что „авторитарная траектория грузинского правительства ставит под угрозу демократическое будущее Грузии“.





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