

Закон об «иноагентах» оспорят в Страсбургском суде

17.10.2024 15:13





Грузинские организации гражданского общества, представители СМИ и частные лица подадут иск против закона об «иноагентах» в Европейский суд по правам человека. Как стало известно на брифинге, состоявшемся 17 октября в офисе «Ассоциации молодых юристов», иск будет подан от имени 16 медиаорганизаций, 120 НПО и 4 физических лиц.



Заявители отмечают, что спорная норма нарушает право на свободу собраний и ассоциаций, защищенное Европейской конвенцией по правам человека (статья 11), свободу выражения мнений (статья 10), право на защиту частной и семейной жизни (статья 8), права на средства правовой защиты (статья 13).



««Российский закон» не только направлен на ограничение гражданского общества и СМИ, но и служит изоляции всех граждан друг от друга и подавлению критических голосов. Организации-заявители работают над такими общественными проблемами, как: охрана окружающей среды, помощь инвалидам, защита женщин и детей от насилия, судебная реформа, борьба с коррупцией, журналистские расследования и т.д... Борьба с независимыми организациями, с использованием российских методов, не только нарушает фундаментальные права человека, но и подрывает непоколебимый выбор грузинского народа относительно интеграции в евроатлантические структуры. Жаль, что конституционная обязанность, которая обязывает государственные органы защищать все эти выборы, нарушается государственными органами, а Конституционный суд отказывается выполнять свою обязанность», - говорится в заявлении представителей СМИ, НПО и частных лиц.



9 октября на сайте Конституционного суда был опубликован протокол от 4 октября, которым частично приняты к рассмотрению четыре иска, поданные против закона «о прозрачности иностранного влияния». Судьи большинством голосов сочли, что спорная норма не представляет непосредственной угрозы неправительственным и медийным организациям, поэтому отказались приостанавливать его действие до принятия окончательного решения по делу.



Суд принял к рассмотрению конституционные иски, поданные против закона об «иноагентах» (со стороны президента Грузии, членов парламента Грузии, неправительственного сектора и СМИ).





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