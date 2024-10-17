

Михаил Саакашвили обнародовал обращение

17.10.2024 20:25





Сегодня спикер „Единого национального движения“ Леван Саникидзе ознакомил общественность с обращением третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



В своем послании Михаил Саакашвили обращается к публичным служащим и призывает их, взглянуть в будущее после выборов 26 октября.



„Обращаюсь к вам, как создатель государственных институтов и болельщик грузинских публичных служащих. Иванишвили, разрушающий государство запугивает вас тем, что в случае прихода оппозиции вас ожидают репрессии и потеря работы. Олигарх, как всегда, лжет. В условиях новой власти не будет никаких целенаправленных увольнений, более того, резко вырастет ваш оклад по заработной плате, и ваша работа станет намного престижнее, это касается полицейских, работников министерств и местных самоуправлений, ННЮЛ/ЮЛПП, педагогов. Будет только одно условие, не идите против собственного народа, не выполняйте приказы, направленные на кражу голосов, в случае же полицейских, не проливайте кровь, не исполняйте насильственные, незаконные приказы. Несмотря на то, что я уже третий год являюсь незаконным пленником России в Грузии, я не озлобился, напротив, я сочувствую тем людям, которым на протяжении всего этого времени приходилось исполнять нечеловеческие, незаконные приказы. После 26 октября, мы все должны заглянуть в будущее и прекратить ворошить прошлое. Участие каждого публичного служащего в этом переходе является решающим!“, - говорится в обращении Михаила Саакашвили.





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