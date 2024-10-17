

Саакашвили ожидает провокаций перед выборами: «Это – российский стиль»

17.10.2024 20:38





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили письменно ответил на вопросы грузинской службы Радио Свобода. Он заявил, что ожидает провокаций в ближайшие дни, в день парламентских выборов и после них.



«Это российский стиль – шокировать в последний момент. Обязательно появятся какие-то записи, хотя могут случиться и гораздо более худшие вещи», – отметил он.



Отвечая на вопрос о консультациях президента Грузии Саломе Зурабишвили по формированию оппозиционного «технического правительства», Саакашвили заявил:



«Самое правильное — чтобы правительство было назначено голосами избирателей на выборах. Конечно, если бы изначально поддержали нашу идею общего оппозиционного списка, тогда объявление правительства (перед выборами) было бы обязательным».



На вопрос о том, как будут развиваться события в стране, если на выборах «Грузинская мечта» получит простое или конституционное большинство, политик сказал:



«Это совершенно исключено. Если они аннулируют результаты выборов и захватят власть, Грузия прекратит существование как независимое государство».



Говоря о состоянии своего здоровья, Саакашвили сообщил, что у него «сохраняются последствия отравления», а «полная реабилитация в условиях тюрьмы невозможна».



«Я не видел солнечного света три года и не был на свежем воздухе. По совершенно вымышленным причинам мне запрещены телефонные звонки. С грубым нарушением закона депутаты не допускаются ко мне», – добавил он.



Саакашвили уверен, что выйдет на свободу благодаря «непоколебимой воле грузинского народа».



«Мое задержание политическое, и освобождение также будет политическим», – заключил политик.





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