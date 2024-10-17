

«Против российского закона и его последствий» — Общественные и медиа организации обратились в ЕСПЧ

17.10.2024 20:40





После решения Конституционного суда Грузии не приостанавливать действие т.н. «российского закона», 120 организаций гражданского общества, 16 медиа организаций, и 4 частных лиц решили подать совместный апелляционный иск в Европейский суд по правам человека.



Об этом было объявлено сегодня, 17 октября, на совместном брифинге грузинских неправительственных и медиаорганизаций в офисе «Ассоциации молодых юристов Грузии».



Как указано в совместном заявлении, грузинские неправительственные организации начинают новый этап борьбы с российским законом.



«Сегодня, 17 октября, мы подадим апелляцию в Европейский суд по правам человека против российского закона и его тяжелых последствий от имени 16 медиа, 120 организаций гражданского общества и 4 частных лиц.



Российский закон не только направлен на ограничение гражданского общества и медиа, но и служит изоляции всех граждан и подавлению критических голосов. Организации-заявители работают над такими общественными проблемами, как: охрана окружающей среды, помощь людей с ОВЗ, защита женщин и детей от насилия, судебная реформа, борьба с коррупцией, журналистские расследования и т.д.



Заявители имеют право на свободу собраний и объединений, защищенное Европейской конвенцией о правах человека (статья 11), свободу выражения мнения (статья 10), право на защиту частной и семейной жизни (статья 8), дискриминацию (статья 14), эффективную правовую защиту. Мы оспариваем нарушение права на средства правовой защиты (статья 13) и сферу использования прав с ограничениями (статья 18).



Борьба с независимыми организациями российскими методами не только нарушает фундаментальные права человека, но и подрывает незыблемый выбор грузинского народа относительно интеграции в евроатлантические структуры.



Сожалеем, что конституционная обязанность, обязывающая государственные органы защищать все эти цивилизационные выборы, нарушается государственными органами, а Конституционный суд отказывается исполнять свой долг.



Несмотря на неисполнение Конституционным судом своего долга, наша борьба с российским законом продолжается и она обязательно закончится безоговорочной победой грузинского народа.



Не российскому закону!

Да — Европейскому Союзу!», — заявила председатель АМЮГ Нона Курдованидзе.





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