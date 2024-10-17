

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы принял декларацию о текущей ситуации в Грузии

17.10.2024 20:48





Конгресс местных и региональных властей Совета Европы 17 октября принял декларацию о текущей ситуации в Грузии. 76 членов Конгресса поддержали декларацию, 10 проголосовали против, 6 воздержались.



В декларации выражается глубокая обеспокоенность откатом демократии в Грузии и ослаблением защиты прав человека в стране. В документе также упоминаются антидемократический закон об иностранных агентах и анти-ЛГБТ-законодательство.



Конгресс еще раз призывает власти Грузии отменить это «законодательство, направленное против прав человека», и воздержаться от дальнейшей поляризации общества, создающей угрозу политическому плюрализму, а также от подрыва прав человека и демократии. «Грузия должна вернуться на путь демократической консолидации и подтвердить свою приверженность демократическим принципам и уважению прав человека», — говорится в декларации.



В то же время Конгресс еще раз подчеркивает необходимость эффективной защиты прав человека и основных свобод, включая борьбу с дискриминацией и свободу собраний.



Подчеркивая риск отклонения Грузии от демократических норм и стандартов, который усугубляется нападками на оппонентов власти и их запугиванием, а также принимая во внимание предстоящие парламентские выборы, а также местные выборы в 2025 году, в декларации подчеркивается, что «еще более важно создать условия, которые позволят всем гражданам без дискриминации полноценно участвовать в жизни общества и вносить полный, мирный и равный вклад в политическую жизнь страны на всех уровнях власти».



В документе также подчеркивается приверженность Конгресса к проведению конструктивного политического диалога с властями Грузии, особенно в рамках визита на высоком уровне в Грузию после формирования нового правительства после парламентских выборов.



«Конгресс продолжит поддерживать важные усилия власти Грузии на всех уровнях в сотрудничестве с гражданским обществом, направленные на защиту прав человека и верховенства закона, а также продвижение демократии», — говорится в декларации.



В декларации также говорится, что власть Грузии должна выполнить обязательства, подтвержденные ею в Рейкьявикской декларации Совета Европы, и что в случае невыполнения этих обязательств она может быть привлечена к ответственности.



Источник: Civil Georgia

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