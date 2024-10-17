

Председатель ЦИК встретился с представителями Международного фонда избирательных систем (IFES)

17.10.2024 21:18





Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Каландаришвили встретился с вице-президентом программы Международного фонда избирательных систем (IFES) Катериной Еленой, директором грузинского представительства (IFES) Ренатой Левовски и ее заместителем Давидом Гонгадзе. Основной темой встречи стал процесс подготовки к выборам 26 октября.



На встрече была обсуждена деятельность комиссии в целях организации выборов. Георгий Каландаришвили отметил, что избирательная комиссия делает все, чтобы выборы 26 октября прошли на высоком профессиональном уровне в соответствии с международными стандартами.



На встрече были подчеркнуты проекты, реализуемые по различным направлениям при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES) и их важность в процессе подготовки к этим выборам. Председатель ЦИК выразил надежду, что многолетнее тесное сотрудничество продолжится и принесет еще больше пользы как институту, так и избирательному процессу в целом.



Председатель ЦИК также посетил оперативные и складские помещения ЦИК представителям Международного фонда избирательных систем (IFES). Георгий Каландаришвили ознакомил их с проводимой на данном этапе работой в оперативно-складском пространстве и отметил, что обустройство пространства планировалось и осуществлялось с учетом международной практики технологического вмешательства в сферу выборов с целью организации модернизированных выборов. 2024 года на высоком уровне.





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