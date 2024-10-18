

Европейский совет ожидает, что парламентские выборы в Грузии будут свободными и справедливыми

18.10.2024 10:52





«Европейский совет еще раз подтверждает готовность объединения поддержать грузинский народ на его европейском пути. В то же время он вновь выражает серьезную озабоченность в связи с курсом действий, предпринятых правительством Грузии, который противоречит ценностям и принципам, на которых основывается Евросоюз», — говорится в заключении, опубликованном по итогам заседания Европейского совета.



В документе Европейский совет еще раз заявляет, что «подобные действия создают угрозу европейскому пути Грузии и де-факто останавливают процесс вступления».



Европейский совет «призывает Грузию осуществить демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами евроинтеграции. Европейский совет продолжит внимательный мониторинг ситуации».



Согласно документу, Европейский совет ожидает, что «предстоящие парламентские выборы будут свободными и справедливыми, в соответствии с международными стандартами, с беспрепятственным доступом международных и местных наблюдателей».



Кроме того, Европейский совет подчеркивает необходимость защиты свободных, независимых и плюралистических СМИ.



Европейский совет еще раз подтверждает непоколебимую поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ. Подчеркивает неизменную приверженность ЕС мирному урегулированию конфликтов и политике непризнания и включенности.







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