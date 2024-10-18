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Европейский совет ожидает, что парламентские выборы в Грузии будут свободными и справедливыми


18.10.2024   10:52


«Европейский совет еще раз подтверждает готовность объединения поддержать грузинский народ на его европейском пути. В то же время он вновь выражает серьезную озабоченность в связи с курсом действий, предпринятых правительством Грузии, который противоречит ценностям и принципам, на которых основывается Евросоюз», — говорится в заключении, опубликованном по итогам заседания Европейского совета.

В документе Европейский совет еще раз заявляет, что «подобные действия создают угрозу европейскому пути Грузии и де-факто останавливают процесс вступления».

Европейский совет «призывает Грузию осуществить демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами евроинтеграции. Европейский совет продолжит внимательный мониторинг ситуации».

Согласно документу, Европейский совет ожидает, что «предстоящие парламентские выборы будут свободными и справедливыми, в соответствии с международными стандартами, с беспрепятственным доступом международных и местных наблюдателей».

Кроме того, Европейский совет подчеркивает необходимость защиты свободных, независимых и плюралистических СМИ.

Европейский совет еще раз подтверждает непоколебимую поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ. Подчеркивает неизменную приверженность ЕС мирному урегулированию конфликтов и политике непризнания и включенности.


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