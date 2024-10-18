|
|
|
Европейский совет ожидает, что парламентские выборы в Грузии будут свободными и справедливыми
18.10.2024 10:52
«Европейский совет еще раз подтверждает готовность объединения поддержать грузинский народ на его европейском пути. В то же время он вновь выражает серьезную озабоченность в связи с курсом действий, предпринятых правительством Грузии, который противоречит ценностям и принципам, на которых основывается Евросоюз», — говорится в заключении, опубликованном по итогам заседания Европейского совета.
В документе Европейский совет еще раз заявляет, что «подобные действия создают угрозу европейскому пути Грузии и де-факто останавливают процесс вступления».
Европейский совет «призывает Грузию осуществить демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами евроинтеграции. Европейский совет продолжит внимательный мониторинг ситуации».
Согласно документу, Европейский совет ожидает, что «предстоящие парламентские выборы будут свободными и справедливыми, в соответствии с международными стандартами, с беспрепятственным доступом международных и местных наблюдателей».
Кроме того, Европейский совет подчеркивает необходимость защиты свободных, независимых и плюралистических СМИ.
Европейский совет еще раз подтверждает непоколебимую поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ. Подчеркивает неизменную приверженность ЕС мирному урегулированию конфликтов и политике непризнания и включенности.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна