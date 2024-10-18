

Немалая часть частных клиник в Грузии может столкнуться с проблемой аккредитации - министр

18.10.2024 10:56





Немалая часть клиник может столкнуться с проблемой аккредитации, поскольку для этого требуется в том числе финансовая поддержка, которую сегодня могут получить только крупные клиники, - заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе, говоря о процессе аккредитации медицинских учреждений.



По его словам, притеснение малых и средних клиник не в интересах ведомства, поэтому они "подойдут к процессу взвешенно" и решения будут соответствовать интересам пациентов.



"Конечно, с первого дня, когда этот вопрос встал на повестку дня, существует версия об отсрочке или модификации, которая может обсуждаться. Я не могу заранее сказать, какое будет решение, но должен сказать, что если не принимать во внимание государственные клиники, общий масштаб которых не превышает 15%, то в оставшихся 85%, у немалой части частных клиник, могут возникнуть проблемы в аккредитацией, поскольку для этого требуется, помимо прочего, финансовая поддержка, которую сегодня могут себе позволить только крупные клиники. Притеснение малых и средних клиник, конечно, не в наших интересах. Поэтому мы, безусловно, очень внимательно к этому подходим. Мы постараемся принимать решения, отвечающие интересам пациента", - сказал Михаил Сарджвеладзе.





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