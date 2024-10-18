

«Коалиция за перемены» представила предвыборные обещания из четырех основных направлений

18.10.2024 11:10





Наша кампания и цели сосредоточены на одном вопросе – это системные изменения, а не только смена власти, – заявил об этом один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.



По его словам, уход Иванишвили является обязательным условием, но не единственным вопросом.



«Хочу представить вам нашу кампанию – 4-4-4. 4 – это наш избирательный номер, во-вторых, у нас происходят изменения в четырех сегментах общественной жизни. У нас много изменений и в других направлениях. Через четыре дня после заседания коалиционного правительства наша коалиция намерена представить основные инициативы по четырем направлениям:



Во-первых, это интеграция с Евросоюзом. Обещаем, что в течение четырех дней для Грузии будут открыты переговоры о членстве в ЕС.



Во-вторых, это сфера демократии. Мы опираемся на «Грузинскую хартию» и считаем, что роль президента – ведущая. Мы поддерживаем инициативу президента, мы поддерживаем Хартию Грузии относительно создания технической, переходной администрации, и мы поддержим представленного им кандидата. До выборов или после выборов. К вопросам демократии относится и отмена всех российских законов, эту инициативу мы представим через четыре дня. Будь то судебная реформа или что-то в этом роде, мы обещаем вам, что представим эти инициативы в течение 4 дней.



Третье – экономика. Мы не даем обещаний, которые всем понравятся, но не считаем реалистичными. Это касается пенсий и т.д. Однако мы будем работать до конца, чтобы такие изменения произошли в Грузии. По части экономики мы собираемся в течение четырех дней представить снижение подоходного налога до 15% для малого бизнеса с оборотом менее 400 тысяч лари, отмену НДС, а также снижение налога на прибыль на 5%. По нашим расчетам, это затронет 75% бизнеса.



Наша коалиция считает, что средний и малый бизнес – это главный двигатель развития страны, основная опора в преодолении бедности, в развитии страны, в том числе в плане наполнения бюджета. Обязательным условием развития экономики является сокращение налогов, развитие экономики является предпосылкой увеличения бюджета.



Мы планируем удвоить экономику максимум за 4 года – наша экономика будет более 160 миллиардов.



После формирования нового коалиционного правительства в течение 4 дней мы собираемся представить эти инициативы.



В-четвертых, это образование. Инвестиция в образование является для нас важным приоритетом. Максимум к 2028 году мы планируем привести бюджет на образование в полное соответствие со среднеевропейским стандартом в 5,3% ВВП, что является огромным увеличением финансирования образования. К 2028 году мы намерены достичь, чтобы бюджет на образование не только значительно увеличился, но и стал достаточным для финансирования всех уровней образования. Прежде всего, это дошкольное, среднее и высшее образование.



Мы собираемся создать «Копилку знаний» и возьмем на себя инициативу для этого в течение 4 дней после формирования нового правительства», - сказал Гварамия.



По его же словам, эти четыре инициативы относятся к парламентской инициативе, поскольку мы говорим о переходном правительстве, поэтому мы представим его правительству, каким бы ни был его состав".



«Копилка знаний» означает ежегодное финансирование в размере 5 тысяч лари на каждого ребенка, учащегося, студента высшего образования, начиная с детского сада и заканчивая исключительно образовательными целями. Это создаст частные школы, обогатит государственные школы, появится конкуренция, будет развиваться экономика. Деньги, накопленные в «Копилке Знаний», будут использованы только на образование.



Второй момент — полное финансирование тех, кто поступает в топ-50 вузов. За их знания и талант.



Мы обязательно позаботимся о науке. Не позднее 2028 года финансирование науки должно увеличиться до 1 миллиарда лари. Грузия – страна, будущее которой зависит от наших возможностей, наша сила – это люди. Мы любим образование и должны иметь возможность сделать это.



Мы работаем над тем, чтобы иметь возможность выполнить свои обещания и прийти к власти коалицией! 26 октября все меняется и зависит от нас. С развитием Грузии ключ к счастью грузинского народа находится здесь, в стране под названием Грузия. 26 октября - все на выборы!", - сказал Гварамия.





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