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199 109 совершеннолетних граждан Грузии не владеют ни паспортом, ни удостоверением личности


18.10.2024   11:17


По состоянию на 30 сентября 2024 года, ни паспортом гражданина Грузии, ни электронным удостоверением личности и ни неэлектронным удостоверением личности не владеют 199 109 совершеннолетних граждан Грузии.

Об этом в Агентстве развития сервисов Минюста сообщили в ответ на депутатский вопрос председателя фракции «Национальное движение» Тины Бокучава.

Кроме того, согласно документу, по состоянию на 30 сентября документами, удостоверяющими личность, в сумме в Грузии не владеют 882 052 гражданина, как совершеннолетних, так и несовершеннолетних.

По информации, предоставленной депутату ведомством, по состоянию на 30 сентября активным паспортом гражданина Грузии владеют всего 458 234 гражданина. Из них 293 863 совершеннолетних и 164 371 несовершеннолетний.

Что касается количества граждан, владеющих электронными удостоверениями личности, то, по официальным данным, всего документ имеют 3 345 274 гражданина. Из них 3 203 702 совершеннолетних и 141 572 несовершеннолетних граждан.

Кроме того, согласно документу, в стране неэлектронные удостоверения личности имеют 395 граждан.


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