

Чего лишилась Грузия после принятия закона об иноагнетах

18.10.2024 11:22





После принятия российского закона западные партнеры начали пересмотр отношений с Грузией. Ряд стран заявили о прекращении финансовой помощи Грузии и остановке сотрудничества с властями страны в различных форматах.



Предлагаем список стран и мер, предпринятых ими в ответ на принятие в Грузии скандального закона об иноагнетах.



Евросоюз

После принятия российского закона в Брюсселе заявили, что процесс присоединения Грузии к Евросоюзу де-факто приостановлен и страна не сможет вступить с ЕС, пока не отзовет данный закон.



Евросоюз также предпринял ряд шагов:



Прекратил встречи на высоком уровне с представителями властей Грузии.



Из-за отката демократии Грузия лишилась помощи ЕС в размере 121 миллиона евро. Это средства выделенные Еврокомиссией странам-партнерам на период с 2022-2024 гг.



Евросоюз заморозил помощь в размере 30 миллионов евро, которую планировалось передать Силам обороны Грузии из Европейского фонда мира (EPF). Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования действий ЕС по общей внешней политике и политике безопасности (ОВПБ) в военной и оборонной областях, направленных на предотвращение конфликтов, поддержание мира и укрепление международной безопасности и стабильности. Например, из этого фонда в 2021 году на поддержку Сил обороны Грузии было выделено 12 миллионов 750 тысяч евро, а в 2022 году — 20 миллионов.



Крупнейшим донором Грузии среди международных организаций является Европейский Союз, однако размер грантов ЕС выделенных Грузии в 2025 году составил лишь 7 миллионов лари, тогда как в 2024 году помощь ЕС выданная в виде грантов составляла 105 миллионов лари.



США

После антидемократических действий грузинского правительства начался комплексный обзор двустороннего сотрудничества с Грузией со стороны США.



Соединенные Штаты Америки отложили запланированные совместные военные учения «Достойный партнер» в Грузии на неопределенный срок;



США приостановили помощь на сумму более 95 миллионов долларов, которая пошла на прямую пользу правительству Грузии.



Германия

Согласно решению правительства Германии, оно пока не будут брать на себя никаких новых финансовых обязательств перед Грузией:



Германия отказались от участия в учениях «Достойный партнер»



Германия отменила крупный юридический форум, который прошел в Тбилиси в прошлом году и должен был состояться этим летом в Берлине.



Великобритания

Великобритания заморозила стратегический «диалог Уордропа», а также приостановила программу кибербезопасности и переговоры на высоком уровне.



В интервью «Интерпрессньюс» посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд в качестве причины заморозки диалога указал на недавние антидемократические действия грузинского правительства, в том числе принятие закона, ограничивающего гражданское общество, пропаганду теорий заговора и обещание запретить оппозиционные партии.



Дания

Дания также рассматривает возможность полного пересмотра двусторонней помощи правительству Грузии. В период рассмотрения решений по Грузии, Дания приостановила ряд активностей запланированных с властью Грузии, а также поддержку новых программ.



Дания также приостановила четырехлетнее военное сотрудничество с Грузией, бюджет которого составлял примерно 71,5 миллиона датских крон (более 28 миллионов лари).





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