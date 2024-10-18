

Макрон: Шаги правительства Грузии вызывают приостановку процесса присоединения к ЕС

18.10.2024 11:59





«Мы выразили обеспокоенность из-за текущей ситуацией в Грузии, когда шаги, предпринятые правительством, фактически вызывают приостановку процесса присоединения», — заявил президент Франции на брифинге после заседания Европейского совета.



По его словам, грузинскому народу придется сделать свой выбор через несколько дней.



«Что касается международных вопросов, мы выразили поддержку Молдове в этом важном предвыборном контексте, когда она находится под влиянием гибридных действий, осуществляемых Россией. Мы выразили обеспокоенность из-за текущей ситуацией в Грузии, поскольку шаги, предпринятые правительством, фактически вызывают приостановку процесса присоединения, грузинский народ должен будет выразить свой выбор через несколько дней», — заявил Эммануэль Макрон.





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