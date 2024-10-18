|
|
|
Макрон: Шаги правительства Грузии вызывают приостановку процесса присоединения к ЕС
18.10.2024 11:59
«Мы выразили обеспокоенность из-за текущей ситуацией в Грузии, когда шаги, предпринятые правительством, фактически вызывают приостановку процесса присоединения», — заявил президент Франции на брифинге после заседания Европейского совета.
По его словам, грузинскому народу придется сделать свой выбор через несколько дней.
«Что касается международных вопросов, мы выразили поддержку Молдове в этом важном предвыборном контексте, когда она находится под влиянием гибридных действий, осуществляемых Россией. Мы выразили обеспокоенность из-за текущей ситуацией в Грузии, поскольку шаги, предпринятые правительством, фактически вызывают приостановку процесса присоединения, грузинский народ должен будет выразить свой выбор через несколько дней», — заявил Эммануэль Макрон.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна