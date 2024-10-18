

20 октября в Тбилиси будет организован марш «Грузия выбирает Евросоюз»

18.10.2024 12:37





20 октября в Тбилиси запланирован масштабный марш под названием «Грузия выбирает ЕС», который пройдет с 5 разных локаций и завершится на площади Свободы.



Участники соберутся в 17:00 в пяти локациях: на площади Республики, на площади Героев, у обелиска 300 арагвинцев в Ортачала, на площади Марджанишвили и на пересечении улиц Амаглеба и Асатиани на Мтацминда. Позже, в 19:00 на площади Свободы состоится заключительное мероприятие.



Как заявил в беседе с «IPN» один из организаторов марша, представитель Фонда гражданского общества Саба Брачвели, посредством марша перед выборами 26 октября члены общества еще раз напомнят друг другу, что выбор грузинского народа – Евросоюз.



«Слоган марша – «Грузия выбирает ЕС». Это как конституционно закрепленный принцип, и выбор грузинского народа, так и тот выбор, который проявился во время весенних событий, когда за два месяца вышло беспрецедентное число людей и потребовало продолжать движение в сторону Евросоюза. Поскольку предстоящие выборы также являются важнейшим моментом, когда грузинский народ должен решить, что выбирает Евросоюз, именно этой акцией мы напомним друг другу, что наш путь только в ЕС», - заявил Саба Брачвели.



По его словам, к шествию присоединятся как политики, так и другие известные лица.



На вопрос, планируются ли в рамках акции политические выступления, Брачвели отвечает, что «если выступления состоятся, то они будут касаться общественных вопросов и будут направлены на тему выборов».





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