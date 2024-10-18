

Общее число избирателей на выборах 26 октября составляет 3 508 294

18.10.2024 12:41





ЦИК завершил работу над единым списком избирателей - общее число избирателей к выборам 26 октября составляет 3 508 294. В выборах с использованием электронных технологий примут участие 3 113 747 избирателей, - сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.



По ее словам, в этом году впервые возможность принять участие в выборах получат 135 922 молодых человека.



«С просьбой о переносной урне в избирательную администрацию обратились 64 238 избирателей. Число избирателей в специальных списках избирательных участков, созданных в других государствах, составляет 95 910.



Всего избирателей будут обслуживать 3111 избирательных участков. В Грузии открыто 3 044 участка, в том числе 13 участков, созданных в случаях исключения, из них 12 в пенитенциарных учреждениях и 1 – в центре психиатрического здоровья. Что касается избирательных участков, созданных за рубежом, то в 53 городах 42 стран мира созданы 67 избирательных участков.



С момента объявления выборов до сегодняшнего дня избиратели проверили данные единого списка избирателей на сайте ЦИК и в мобильном приложении 1 311 773 раза, а через автоматы быстрой оплаты - 29 277 раз.



После получения избирательной администрацией списков от всех соответствующих ведомств, данные были обработаны и осуществлено их разделение в соответствии с избирательным округами и участками. На данный момент обновленный единый список избирателей доступен всем на официальном сайте ЦИК.



Также важно отметить, что относящаяся к публичной информации версия списков избирателей доступна для зарегистрированных партий и наблюдательных организаций, определенных избирательным законодательством. Избиратели также могут ознакомиться с публичной версией списка непосредственно на избирательных участках.



В течение избирательного года в разное время единый список избирателей у избирательной администрации запросили 4 партии и 2 неправительственные организации, это подтверждает, что доступность списка избирателей с целью его проверки соответствовала законодательству и международным стандартам», - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





