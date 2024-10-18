

Герчинский: Грузия должна провести выборы в соответствии с самыми высокими международными и европейскими стандартами

18.10.2024 12:48





«Мы подождем отчета международных наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ, которые проведут пресс-конференцию на второй день после выборов, и будем ждать их оценки избирательного процесса и проведения самих выборов», — заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, в Грузии необходимо провести выборы в соответствии с самыми высокими международными и европейскими стандартами.



«Одним из условий, которые мы поставили, когда в прошлом году опубликовали первый отчет о расширении, было проведение свободного и справедливого избирательного процесса. Абсолютно необходимо, чтобы все политические партии в Грузии имели возможность свободно конкурировать, прозрачным и инклюзивным путем. Подождем отчета международных наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ, приглашенных правительством Грузии для наблюдения за выборами. Отчет и пресс-конференция ОБСЕ/БДИПЧ состоятся на следующий день после выборов, и мы будем ждать их оценки избирательного процесса и проведения самих выборов. Могу только повторить, что в Грузии абсолютно необходимо провести выборы в соответствии с самыми высокими международными и европейскими стандартами, и я искренне надеюсь, что так и будет», — заявил Павел Герчинский.





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