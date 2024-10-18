

Каладзе и Кобахидзе открыли канатную дорогу, соединяющую проспект Руставели и парк Мтацминда

18.10.2024 13:26





Мэр столицы Каха Каладзе вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе открыли канатную дорогу, соединяющую проспект Руставели и парк Мтацминда.



Мэр столицы проехал по канатной дороге вместе с премьер-министром, после чего в парке Мтацминда выступил перед гостями и ознакомил с техническими деталями канатной дороги, строительство которой было начато в 2021 году. Это круговая одноканатная гондольная система, состоящая из нижней и верхней станции и 5 опорных башен между ними. Примечательно, что нижняя станция, расположенная в историческом здании на проспекте Руставели, была обновлена в рамках проекта. Пассажиров будет обслуживать 21 гондола, каждая из которых рассчитана на 8 человек, расстояние между станциями будет преодолеваться за 4 минуты. Канатная дорога сможет перевозить до 1200 пассажиров в час в одном направлении.



Каха Каладзе подчеркнул, что проект имеет большое значение для повышения туристического потенциала Тбилиси. По данным мэрии, за строительную часть проекта отвечала строительная компания «Даги», а инженерную часть осуществляла международная компания «Доппельмайер».Общая стоимость проекта составила 50 миллионов лари.



Отмечается, что в рамках строительства и реабилитации канатной дороги городской Служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси обустроила сквер возле нижней станции на проспекте Руставели. В сквере на площади 1300 квадратных метров установлены аутентичные столбы освещения, выложены пешеходные дорожки, восстановлены 2 фонтана, изменена инфраструктура и размещена новая парковая мебель. Также были установлены дренажная и канализационная система, проведены работы по озеленению, установлена система полива, высажены саженцы и уложен газон. Стоимость этих работ составила 700 000 лари.



На мероприятии присутствовали члены парламента Грузии, сакребуло Тбилиси, представители мэрии Тбилиси, администрации парка Мтацминда, а также представители компаний, участвовавших в проекте.





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