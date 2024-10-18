

Герчинский: Если грузины решат не продолжать путь к членству, страна полностью потеряет финансовую поддержку ЕС

18.10.2024 13:29





«Решение о прекращении финансовой поддержки правительства Грузии уже принято», — заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, если правительство не изменит курс, Грузия потеряет еще больше.



«Мы распространили эту цифру на прошлой неделе. Грузия потеряла 121 миллион долларов помощи ЕС, и это относится только к текущей поддержке. Если правительство не изменит курс, Грузия потеряет еще больше. Если вы, грузины, своими голосами решите не продолжать путь к членству в ЕС, то Грузия потеряет полную финансовую поддержку, которая направлена ​​на период до вступления в ЕС. Затем Грузия потеряет все деньги, которые получают новые члены ЕС, особенно страны с низким экономическим развитием. Я поляк, в этом году мы отмечаем 20-летие вступления Польши в Евросоюз. Членство в ЕС глубоко изменило мою страну. Я приведу вам только один пример. Когда Польша вступала в Евросоюз, у нее было всего 50 километров скоростных автомагистралей, а сейчас у нас 500 километров автомагистралей. Этот пример применим ко всем сферам жизни. Членство в ЕС является гарантией мира, стабильности, развития и благополучия, но выбор за вами. Вы сами решите будущее своей страны, какой вы хотите, чтобы она была», — заявил Герчинский.







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