

Уитмор: Иванишвили помогает Кремлю переписать историю

18.10.2024 13:54





«Я думаю, что все это рассчитано на множество аудиторий и происходит множество вещей [одновременно]. Прежде всего, я думаю, господин Иванишвили еще раз показывает нам, что он маленький помощник [Владимира] Путина, члены «Грузинской мечты» также являются маленькими помощниками Путина, потому что они помогают Путину и Кремлю переписать историю, что исторически любит делать Кремль» - заявил в интервью «Голосу Америки» заявил исследователь Атлантического совета Брайан Уитмор.





"Они всегда переписывают [другую] историю: Россия посягает на Грузию, и не Россия виновата, а Грузия, что она посмела и хотела защитить себя от внешней агрессии. Мы видим это снова, снова и снова, когда Москва обвиняет в своей агрессии другую страну, страну, которая является целью ее агрессии.



В данном случае тот факт, что именно лидер крупнейшей политической партии Грузии помогает разыграть эту историю, является совершенно особенным. Он говорит, что да, это наша вина. Внутри страны, конечно, он пытается обвинить предыдущее правительство, это действительно внутриполитическая часть всего этого, что он пытается обвинить Национальное движение. Я не знаю, сколько грузин в это поверит. Но в более широком смысле я считаю, что происходящее очень и очень опасно: Иванишвили помогает России переписать историю.



Можете ли вы представить, чтобы Владимир Зеленский вышел и извинился перед своим предшественником Петром Порошенко за защиту Украины от первоначальной агрессии России в 2014 году? Я не могу себе этого представить. Это будет жанр фэнтези. Но вот что мы видим в Грузии: у нас есть нынешний де-факто лидер правительства, хотя он и не занимает государственной должности, но делает это, будучи маленьким помощником Путина. Все это в целом и реакция министра Лаврова показывают, что Россия очень довольна своим маленьким помощником. Это то, что они делают и за что борются.



Это опасно, потому что это попытка переписать историю. Мы все знаем, что произошло в 2008 году, я был в Грузии в 2008 году. Я знаю, что произошло потом, и это ни для кого не секрет. Но повторять миф о том, что в этой войне каким-то образом виновата Грузия, очень и очень опасно. Это опасно для грузин, это опасно для других жителей региона. Это не значит, что предыдущая власть не допустила ошибок в той войне. Он совершал ошибки, но обвинить страну в вторжении на ее территорию и самозащите физически невозможно, это просто за гранью абсурда" - отмечает Уитмор.







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