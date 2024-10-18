

Выводы Евросовета: действия властей Грузии представляют угрозу европейскому пути страны

18.10.2024 14:25





Европейский совет опубликовал выводы состоявшегося 17 октября заседания, где еще раз выразил «серьезную обеспокоенность действиями властей Грузии, которые противоречат базовым ценностям и принципам Евросоюза». Европейский совет подтвердил свою поддержку европейских стремлений грузинского народа.



Европейский совет отметил, что «такие действия ставят под угрозу европейский путь Грузии и де-факто останавливают процесс присоединения». Он призвал Грузию «провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции». Совет подчеркнул, что продолжит внимательно следить за ситуацией в Грузии.



«Европейский совет ожидает, что предстоящие парламентские выборы будут свободными и справедливыми, в соответствии с международными стандартами, куда международные и местные наблюдатели будут иметь беспрепятственный доступ. Европейский совет подчеркивает необходимость защиты свободных, независимых и плюралистических СМИ», — говорится в выводах.



Кроме того, Совет также подтвердил «непоколебимую поддержку со стороны ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ» и подчеркнул неизменную приверженность ЕС мирному урегулированию конфликтов, а также политики непризнания и вовлеченности».



По итогам заседания Европейского совета президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции: «Мы выразили обеспокоенность по поводу ситуации в Грузии, где изменение курса властей привело к фактической приостановке процесса присоединения, и где грузинский народ скажет свое слово через несколько дней».





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