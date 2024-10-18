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Кобахидзе встретился с представителями демократических институтов ОБСЕ и наблюдательной миссии БДИПЧ
18.10.2024 14:27
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с представителями наблюдательной миссии за выборами Офиса по правам человека по демократическим институтам (БДИПЧ) ОБСЕ.
Информацию распространяет администрация правительства.
На встрече в администрации правительства разговор коснулся парламентских выборов 26 октября.
«Как отметил премьер-министр, власть готова, как и в предыдущие годы, сделать все, чтобы провести свободные и справедливые выборы. С этой целью для наблюдения за выборами приглашены как краткосрочные, так и долгосрочные миссии ряда авторитетных международных организаций. Ираклий Кобахидзе еще раз подтвердил готовность к открытому и активному сотрудничеству с международными наблюдателями.
Стороны обсудили предвыборную обстановку. Как отметил премьер-министр, избирательная среда является свободной и конкурентной, что подтверждается отчетом, опубликованным ОБСЕ-БДИПЧ.
По словам главы правительства, радикализация политических процессов остается в повестке дня оппозиции, однако в целом избирательные процессы пройдут в здоровой обстановке, и по сравнению со всеми предыдущими выборами, данный избирательный процесс проходит в самой спокойной обстановке.
Премьер-министр подчеркнул важность объективной оценки международных наблюдательных миссий и отметил, что власть максимально открыта для наблюдения за выборами 26 октября, поскольку эти выборы пройдут в справедливой, свободной и конкурентной среде», — отмечается в информации.
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