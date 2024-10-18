

Кобахидзе встретился с представителями демократических институтов ОБСЕ и наблюдательной миссии БДИПЧ

18.10.2024 14:27





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с представителями наблюдательной миссии за выборами Офиса по правам человека по демократическим институтам (БДИПЧ) ОБСЕ.



Информацию распространяет администрация правительства.



На встрече в администрации правительства разговор коснулся парламентских выборов 26 октября.



«Как отметил премьер-министр, власть готова, как и в предыдущие годы, сделать все, чтобы провести свободные и справедливые выборы. С этой целью для наблюдения за выборами приглашены как краткосрочные, так и долгосрочные миссии ряда авторитетных международных организаций. Ираклий Кобахидзе еще раз подтвердил готовность к открытому и активному сотрудничеству с международными наблюдателями.



Стороны обсудили предвыборную обстановку. Как отметил премьер-министр, избирательная среда является свободной и конкурентной, что подтверждается отчетом, опубликованным ОБСЕ-БДИПЧ.



По словам главы правительства, радикализация политических процессов остается в повестке дня оппозиции, однако в целом избирательные процессы пройдут в здоровой обстановке, и по сравнению со всеми предыдущими выборами, данный избирательный процесс проходит в самой спокойной обстановке.



Премьер-министр подчеркнул важность объективной оценки международных наблюдательных миссий и отметил, что власть максимально открыта для наблюдения за выборами 26 октября, поскольку эти выборы пройдут в справедливой, свободной и конкурентной среде», — отмечается в информации.





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