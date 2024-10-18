

Скрывшего свою недвижимость в Грузии российского чиновника уволили и задержали

18.10.2024 14:49





У начальника Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова «обнаружена дорогостоящая недвижимость в Турции и Грузии, информацию о которой он скрывал».



В российской Генпрокуратуре сообщили, что добились увольнения Фролова «в связи с утратой доверия». По информации ведомства, «были вскрыты грубые нарушения антикоррупционного законодательства должностными лицами из руководящего состава управления».



«Андрей Фролов, возглавляя управление, в августе 2023 года потребовал от подчиненных внести недостоверные сведения о наличии нарушений в документы, на основании которых принято решение об отказе в выдаче организации лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами. В результате предприятию, выполняющему гособоронзаказ, причинен ущерб на более чем 5 млн рублей», – отметили в Генпрокуратуре.



В отношении Фролова уголовное дело возбуждено по двум статьям УК – «превышение должностных полномочий» и «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», передает ТАСС.



Какой недвижимостью владеет Фролов в Турции и Грузии, в ведомстве не рассказали.



Как сообщил источник РБК, Фролова задержали в Новосибирске, сейчас он находится в СИЗО в Алтайском крае. О задержании со ссылкой на источник пишет и издание «Толк».





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