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Министром культуры и спорта назначена Тинатин Рухадзе
18.10.2024 15:03
Министром культуры и спорта Грузии назначена музыкант Тинатин Рухадзе. На этот пост ее представил на брифинге в администрации правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Рухадзе сменит на этом посту Тею Цулукиани.
С 1989 года Тинатин Рухадзе - заместитель директора Молодежного союза творцов Грузии, руководитель камерного оркестра «Концертино Тбилиси».
Премьер также представил первого заместителя министра Шалву Гоголадзе, который возглавит направление спорта.
Напомним, Тея Цулукиани - в избирательном списке «Грузинской мечты», поэтому 26 сентября она подала в отставку с поста министра культуры. Цулукиани занимала должность с марта 2021 года.
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