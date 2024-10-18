

Министром культуры и спорта назначена Тинатин Рухадзе

18.10.2024 15:03





Министром культуры и спорта Грузии назначена музыкант Тинатин Рухадзе. На этот пост ее представил на брифинге в администрации правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Рухадзе сменит на этом посту Тею Цулукиани.



С 1989 года Тинатин Рухадзе - заместитель директора Молодежного союза творцов Грузии, руководитель камерного оркестра «Концертино Тбилиси».



Премьер также представил первого заместителя министра Шалву Гоголадзе, который возглавит направление спорта.



Напомним, Тея Цулукиани - в избирательном списке «Грузинской мечты», поэтому 26 сентября она подала в отставку с поста министра культуры. Цулукиани занимала должность с марта 2021 года.





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