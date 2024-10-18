

Георгий Вашадзе: Мне так понравился отказ «Мгзавреби», я готов с ними спеть

18.10.2024 15:04





Мне так понравился отказ «Мгзавреби», что я готов спеть вместе с «Мгзавреби», - так откликнулся на решение группы «Мгзавреби» не петь на мероприятии, запланированном мэрией на 20 октября один из лидеров «Единства – Национального движения» Георгий Вашадзе.



Вашадзе поблагодарил группу за «достойное действие».



«Спасибо вам большое за любовь к родине, я всегда любил эту группу, особенно любил их песни, а теперь еще больше ценю и уважаю этих людей. Спасибо им за достойное действие… Они очень хорошие люди, спасибо большое», - сказал Вашадзе.



Для информации, 20 октября на мероприятии, организованном мэрией Тбилиси, на открытии парка в Згвисубани концерт группы «Мгзавреби» не состоится. По данным столичной мэрии, «Мгзавреби» не выдержали буллинга.



В свою очередь, «Мгзавреби» обращаются к поклонникам и заявляют, что «будущее Грузии – в Европе».





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