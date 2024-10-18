

Миканадзе: Удостоверения личности избирателей изымаются у людей в пользу «Грузинской мечты», является ложью

18.10.2024 15:04





По заявлению члена парламентского большинства Гиви Миканадзе, то, что удостоверения личности избирателей изымаются у людей в пользу «Грузинской мечты», является ложью.



По словам Миканадзе, распространение ложной информации без фактов и доказательств осуществляется с целью сознательно дискредитировать правящую команду.



«17 октября телекомпания «Мтавари» выпустила в эфир сюжет, с помощью которого пыталась манипулировать сотрудниками Службы очистки Рустави. Ложь, озвученная в сюжете, является попыткой накалить ситуацию в Рустави перед выборами. Сегодня мэр Рустави провел в связи с этим специальный брифинг, на котором подтвердил, что изложенная в сюжете информация является полной ложью, и поручил межведомственной комиссии и наблюдательным миссиям детально изучить инцидент. Так что в соответствующих заключениях нашел отражение еще один факт давления на избирателей и распространения лжи телеканалами оппозиционной партии перед выборами», — заявил Миканадзе.



Как отметил Миканадзе, «так называемые нейтральные местные наблюдательные организации, тем самым еще раз показывают обществу, что не имеют ничего общего с нейтралитетом и беспристрастностью».



Гиви Миканадзе призывает международные мониторинговые организации не принимать во внимание ложную информацию об удостоверениях личности.





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