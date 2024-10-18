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Омбудсмен: Становится известно, что неизвестные лица путем угроз, запугивания, насилия отбирают у избирателей удостоверения личности


18.10.2024   15:05


Препятствование осуществлению воли на выборах, в том числе путем обмана, насилия или использования служебного положения, является уголовным преступлением, - об этом говорится в заявлении Народного защитника Грузии в связи с распространенной информации о том, что у избирателей отбирают удостоверения личности против их воли.

Омбудсмен призывает правоохранительные органы, в соответствии с публично распространенной информацией начать расследование на основании возможных преступных фактов.

«В последние дни, согласно информации, распространенной СМИ, в соцсетях, а также различными наблюдательными организациями, становится известно, что неизвестные лица путем угроз, запугивания, насилия и/или другими незаконными способами отбирают у избирателей удостоверения личности граждан Грузии.

Народный защитник Грузии напоминает общественности, что препятствование осуществлению воли на выборах, в том числе путем обмана, насилия или использования служебного положения, является уголовным преступлением.

Народный защитник призывает правоохранительные органы, в соответствии с публично распространенной информацией начать расследование на основании возможных преступных фактов. Также Народный защитник Грузии выражает готовность в рамках мандата помочь любому гражданину, который был лишен удостоверения личности подобным образом. В таких случаях обращайтесь на горячую линию аппарата – 1481», - говорится в информации.


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