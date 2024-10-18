

После выборов правительство планирует разделить министерство спорта и культуры

18.10.2024 16:09





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, после выборов будет инициировано законодательное изменение, согласно которому министерства культуры и спорта будут сформированы как раздельные ведомства.



«По завершению выборов мы инициируем законодательное изменение, по которому министерство будет разделено, то есть Министерство культуры будет сформировано как отдельное ведомства и отдельно - Министерство спорта. За последние годы у нас большие успехи в сфере спорта, развитию спорта уделяется особое внимание, и еще одним проявлением внимания станет создание отдельного Министерства спорта. Спорт останется особым приоритетом, и выражением этого будет существование Министерства спорта», - сказал Кобахидзе.



По его словам, после разделения руководителем Министерства культуры останется новоназначенный министр - Тинатин Рухадзе, а Министерство спорта возглавит Шалва Гоголадзе, который до разделения ведомства будет первым заместителем Тинатин Рухадзе и возьмет на себя направление спорта.





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