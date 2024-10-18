

Кобахидзе: В Грузии демократическое правление, что все должны уважать, уважение к выбору народа является выражением демократии

18.10.2024 16:11





«В Грузии демократическое правление, страной управляет избранная народом власть и правящая партия «Грузинская мечта», что все должны уважать. Уважение к выбору народа является одним из важных выражений демократии», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, состоявшемся в администрации правительства.



Как отметил глава правительства, когда говорят об однопартийности, это не значит, что получение одной партией большинства голосов означает однопартийность, это выбор народа, который все должны уважать.



«В 2020 году, когда «Грузинская мечта» получила голоса каждого второго избирателя, это было волеизъявление народа, чтобы одна партия, «Грузинская мечта», управляла страной без участия «Национального движения» или его какой-либо фракции. Так решило население. То, что одна партия сегодня является большинством, не означает однопартийность, это можно прочитать в любом учебнике. В противном случае, получается, что Соединенные Штаты Америки, Украина, Молдова и другие страны-кандидаты — тоже однопартийные, но это абсурд. Всем рекомендую внимательно пересмотреть учебники по политической теории и праву, где прямо говорится, что нахождение одной партии в большинстве не означает однопартийное правление», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, серьезной проблемой является то, когда прозрачность трактуется как ограничение.



«В Грузии установлено демократическое правление, страной управляет избранная народом власть и правящая партия «Грузинская мечта», что все должны уважать. Кто-то может быть раздражен этим, кто-то — нет, но уважение к этому явлению должны проявлять все. Уважение к выбору народа — одно из важнейших проявлений демократии. Что касается НПО, у нас может быть свое мнение, но никто не собирается ограничивать НПО, прозрачность НПО — это единственное требование, отраженное в законе о прозрачности. В связи с этим я бы пожелал большей объективности. Однако и здесь скажу одно: всё это временно. Как только пройдут одни выборы, вторые выборы, я имею в виду выборы в других странах, как только завершится война в Украине, эти неверные оценки прекратятся, и тогда отношения между Грузией и Евросоюзом, Грузией и США сразу же восстановятся, что имеет для нас принципиальное и стратегическое значение», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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