

Ираклий Кобахидзе о заявлениях Европейского совета и Эммануэля Макрона

18.10.2024 16:17





Эти заявления временные, у этих заявлений цель – оказать влияние на результаты выборов. Здесь тоже нулевой ресурс - как только закончатся выборы и война в Украине, эти заявления изменятся, и отношения и с Евросоюзом, и с Соединенными Штатами Америки будут перегружены, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о критических заявлениях о курсе правительства Грузии, с одной стороны, Европейского совета, с другой стороны, Эммануэля Макрона.



Он также говорил о предвыборной обстановке и отметил, что власть сделает все, чтобы выборы прошли в свободной и конкурентной среде.



«Что касается выборов, выборы проходят в свободной и конкурентной среде, что также подтверждено промежуточным заключением БДИПЧ/ОБСЕ. Мы ответственны и за управление избирательными процессами в том же духе. Это наша ответственность, и мы сделаем для этого все. Мы надеемся, хотя бы на каком-то уровне, что оппозиция будет действовать в том же духе. Не будет провокаций, не будет таких процессов, как уничтожение агитационных материалов правящей партии, уничтожение билбордов, стирания надписей «нет войне». Мы делаем все, чтобы выборы прошли в свободной и конкурентной среде, как это было до сих пор, так мы должны дойти до 26 октября», - сказал Кобахидзе.





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