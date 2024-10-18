

Экс-премьер Гиорги Гахария взял на себя полную ответственность за жестокий разгон акции 20 июня 2019 года

18.10.2024 16:20





Лидер партии «За Грузию», экс-премьер и бывший глава МВД Грузии Гиорги Гахария в интервью на канале "Mtavari", комментируя события 20 июня 2019 года, известные как "ночь Гаврилова", заявил, что берет на себя полную ответственность за то, что произошло в ту ночь, когда он занимал пост министра внутренних дел.



По его словам, решение о силовом разгоне демонстрации он принимал лично и действовал в рамках закона. Он заявил, что "руководил с места и, соответственно, делал все как министр внутренних дел, в соответствии с законом. Он сам принимал эти решения и сам приводил их в исполнение".



Он также раскритиковал оппонентов, обвиняющих его в жестокости, заявив, что их цель — дестабилизировать страну, а использование темы травмированных участников протеста — это политическая манипуляция перед выборами.



«Вы произносите мне нравственно-патетические речи, упоминая имя Мако Гомури и других, вы не можете изменить мое эмоциональное состояние. Потому что, в отличие от вас, я не использую это для того, чтобы добиться какого-то эффекта перед выборами», — отметил он.



Говоря о разгоне протестов, Гахария фактически заявил, что, по его мнению, это была попытка переворота "Нацдвижением", а он внес "свой небольшой вклад в предотвращение этого". Он также выразил сожаление, что между менталитетами правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционной «Единой национальной партии» не осталось различий.



В те дни началось все с того, что 20 июня 2019 года кресло спикера парламента Грузии занял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Член фракции КПРФ, т.е. коммунист, открыл в Тбилиси сессию Межпарламентской ассамблеи православия (IAO).

Гаврилов выступал в Парламенте Грузии на русском языке.



Началась стихийная акция протеста. Гаврилов и российская делегация ретировались из Тбилиси тем же вечером.



Акцию протеста, в ночь с 20 на 21 июня, жестоко разогнали правоохранители, применив водометы, резиновые пули, а также слезоточивый газ. Пострадало по разным данным от 240 до 275 человек, большинство так и не были признаны потерпевшими государством.



Несмотря на то, что 28-ми потребовалось хирургическое вмешательство. Несколько людей потеряли зрение в результате прицельной стрельбы резиновыми пулями спецназом, одна из них - восемнадцатилетняя девочка Мако Гомури и вовсе лишилась глаза..



После этой ночи начались протесты, которые длились три месяца.





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