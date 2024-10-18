

осол Германии: Грузия может делать все, что хочет, но она не может делать все, что хочет, и при этом вступать в Евросоюз

18.10.2024 23:39





Грузия может делать все, что хочет, но она не может делать все, что хочет, и при этом вступать в Евросоюз, - так откликнулся посол Германии в Грузии Петер Фишер на положения по Грузии, принятые Европейским советом в 17 октября.



«Это официальная позиция Евросоюза по отношению к Грузии, которая была принята 17 октября Европейским советом, который является нашим органом, принимающим окончательные решения по расширению Евросоюза. Если вас беспокоит этот вопрос, прочтите и осознайте эти слова: Грузия может делать все, что хочет. Но она не может делать все, что хочет, и вступить в Евросоюз. Вам решать», — написал Фишер.



Для справки, Европейский совет, объединяющий лидеров 27 стран-членов ЕС, в своем вчерашнем решении высказал « вновь серьезную обеспокоенность в связи с курсом действий правительства Грузии», отметив, что «такой курс действий создает угрозу европейскому пути Грузии и де-факто останавливает процесс вступления в ЕС».





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