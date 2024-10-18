

Гахария: Кандидатура Саломе Зурабишвили в премьер-министры является одним из лучших вариантов

18.10.2024 23:40





Георгий Гахария на вопрос, насколько рассматривают премьерство Саломе Зурабишвили – По оценке моей и моей политической команды, это один из лучших и рабочих вариантов

Георгий Гахария на вопрос, насколько рассматривают премьерство Саломе Зурабишвили – По оценке моей и моей политической команды, это один из лучших и рабочих вариантов

По заявлению лидера партии «Гахария за Грузию» Георгия Гахария, кандидатура Саломе Зурабишвили в премьер-министры является одним из лучших вариантов, который должен быть на столе для рассмотрения.



Как заявил Георгий Гахария в программе "Резюме" на канале "Палитраньюс" сегодня самым большим вызовом для Грузии является, как открыть переговоры с Евросоюзом, и для достижения этой цели нынешний президент является наиболее подходящей фигурой.



«Наша главная политическая линия в том, чтобы создать такое правительство, которое не будет контролироваться ни «Грузинской мечтой», ни «Национальным движением», главным мандатом которого в ближайшие годы будет открытие переговоров с Евросоюзом. Саломе Зурабишвили, конечно, один из лучших кандидатов для достижения такой задачи. Сам этот процесс, начиная с хартии и патронажа, который она оказывает защите европейской перспективы страны, ресурсы, накопленные ею в этом процессе за последние несколько лет, конечно, должны быть использованы в любом случае», - сказал Гахария.



На вопрос, насколько они рассматривают премьерство Саломе Зурабишвили, Гахария ответил, что это один из лучших и рабочих вариантов.



«Этот вопрос не был предметом обсуждения. Как известно, Саломе Зурабишвили является президентом. Мы всегда уважали институт президента. Это не происходит так просто, надо учитывать и ее волю. Не знаю, хочет она или нет, но обсуждения этой идеи [в оппозиции] не было. По моей оценке и мнению моей политической команды, это один из лучших и рабочих вариантов.



Самый большой вызов для Грузии сегодня, как ровно через полтора года открыть переговоры с Евросоюзом. Это главное. Мы все должны признать, что нынешний президент является наиболее подходящей фигурой для достижения этой цели», - заявил Георгий Гахария.





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