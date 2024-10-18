

Херчински о решающих выборах, пропаганде ГМ против ЕС и отношениях между ЕС и Грузией

18.10.2024 23:40





Посол ЕС в Грузии Павел Херчински 18 октября подчеркнул важность проведения предстоящих выборов в Грузии в свободной и справедливой среде и призвал всех грузин прийти на выборы, сделать свой выбор и помнить, что они именно они должны решить будущее страны. Он также говорил об отношениях между ЕС и Грузией, затянувшемся процессе интеграции в ЕС и подчеркнул пропаганду правящей партии против ЕС, которую он рассматривает как своего рода соревнование между членами «Грузинской мечты», кто сильнее оскорбит ЕС.



Посол также рассказал о выводах заседания Европейского совета и выделил основные послания документа, такие как поддержка со стороны ЕС цели Грузии по интеграции в ЕС и нынешнее «плачевное» состояние отношений ЕС-Грузия, в чем «виноваты власти Грузии», которые, по его словам, в последние месяцы своими действиями и заявлениями намеренно отдалили Грузию от Евросоюза.



Отметив, что выборы пройдут через неделю, он подчеркнул, что грузинам предстоит решить, какое будущее они хотят для себя и своих детей. «У каждого из вас будет возможность решить, хотите ли вы, чтобы Грузия стала членом ЕС… Со своей стороны мы готовы приветствовать вас. Мы готовы к тому, чтобы Грузия стала членом ЕС, но это должно основываться на правилах и принципах, которые применимы ко всем нам… и эти правила очень ясны — свобода, демократия, верховенство закона, права человека. Эти правила предусмотрены договорами ЕС и не подлежат обсуждению», — отметил посол.



Посол Херчински отметил, что «выборы – это фестиваль демократии» и что ЕС «настаивает» на том, чтобы выборы были свободными и справедливыми, чтобы все партии имели возможность представить свои программы и соревноваться в прозрачной и инклюзивной среде, все граждане имели право голосовать тайным голосованием. «Искренне надеюсь, что люди выйдут и проголосуют, что явка будет очень высокой, потому что эти выборы имеют решающее значение для будущего Грузии. Пожалуйста, пойдите и проголосуйте. Это ваше право, ваша обязанность и ваш выбор. Вы имеете право решать будущее своей страны для себя и своих детей», — сказал посол Херчински.



Он также отметил, что ЕС будет внимательно следить за выборами, дождется отчета БДИПЧ/ОБСЕ и пресс-конференции, которая пройдет на следующий день, и поделится своей оценкой избирательного процесса, а также мнением других местных и международных наблюдателей. «Могу только повторить: необходимо, чтобы выборы в Грузии прошли в соответствии с самыми высокими международными и европейскими стандартами, и я искренне надеюсь, что так и будет».



Посол подчеркнул, что Европейский Союз уважает любое решение, которое примут грузины, добавив, что «это самая большая разница между ЕС и Советским Союзом» (Он предположительно имел в виду комментарий мэра Тбилиси Кахи Каладзе от 14 октября, когда он сравнил ЕС с СССР). Посол также заявил, что, хотя выбор будет уважаться, если Грузия превратится в однопартийное государство без оппозиционных партий, ОГО, свободных СМИ и прав человека, Грузия никогда не станет государством-членом ЕС, и ЕС будет вынужден принять дополнительные контрмеры, такие как приостановление безвизового режима и/или введение санкций.



Что касается отношений ЕС-Грузия и процесса интеграции в ЕС, он подтвердил июньское решение Европейского совета о приостановке процесса присоединения, которое было вызвано преднамеренными действиями и решениями «Грузинской мечты». «Так что проблема не в Брюсселе. Проблема не в Вашингтоне. Проблема и решение не в Киеве. Проблема и решение находятся здесь, в Грузии», — сказал он.



Он напомнил, что одним из главных требований в докладе о расширении было прекращение антизападной, антиевропейской пропаганды. «К сожалению, антизападная, антиевропейская дезинформация не прекратилась за последний год. Наоборот… У меня такое впечатление, что последние несколько месяцев у нас идет конкурс между высокопоставленными чиновниками властей Грузии и правящей партией Грузии, кто расшатает, кто поставит под сомнение, кто оскорбит ЕС. Это явно неприемлемо», — сказал посол.



Херчински заявил, что ЕС — это действительно мирный проект, который принял «трудное» и «смелое» решение открыть свои двери Грузии и поделиться «миром, стабильностью, развитием и благополучием», «но это может случиться только при определенных условиях. И, к сожалению, прошлый год был потрачен впустую. Вместо того, чтобы Грузия стала ближе к ЕС, расстояние увеличилось еще больше… Мы искренне надеемся, что после выборов тот, кто победит на выборах, возобновит работу по вступлению в ЕС».



Посол также рассказал о том, что потеряет Грузия, если продолжит идти по тому пути, по которому идет сейчас. По его словам, правительство уже потеряло 121 миллион долларов США помощи ЕС и добавил, что, если курс правительства не изменится, «Грузия будет терять все больше и больше». «Вступление в Евросоюз — это гарантия мира, стабильности, развития и благополучия, но выбор за вами», — добавил Херчински.



Civil.ge

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