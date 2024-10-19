

Члены делегации Комитета иностранных дел США и представители USAID обсудили выборы в ЦИК Грузии

19.10.2024 09:06





Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Каландаришвили встретился с членами делегации Комитета по иностранным делам США (HFAC).

Выборы 26 октября 2024 года стали главной темой сегодняшней встречи.



Георгий Каландаришвили также предоставил членам делегации подробную информацию об использовании электронных технологий на выборах 26 октября, масштабной информационной кампании и важных новостях.



В свою очередь, члены делегации положительно оценили деятельность избирательной администрации, как в направлении технологической интервенции, так и в направлении информирования избирателей. По их словам, международное сообщество будет внимательно следить за выборами 26 октября.



18 октября на встрече, состоявшейся в ЦИК, наряду с членами делегации Комитета по иностранным делам США (HFAC), присутствовали представители Агентства США по международному развитию (USAID) и посольства США в Грузии.





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