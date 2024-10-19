|
|
|
Россия не прекращает попыток защитить правящую партию в Грузии
19.10.2024 09:07
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин прокомментировал заявления посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского.
Европейский дипломат сегодня заявил журналистам: «Если вы решите превратить Грузию в однопартийное государство, запретить оппозицию и изгнать гражданское общество, если вы позволите Грузии быть местом, где нет места свободным и независимым СМИ, если вы решите, что права всех людей в Грузии не будут защищены, позвольте мне сказать открыто: страна не станет членом Евросоюза ни сегодня, ни завтра, ни в 2030 году».
Карасина посол ЕС «удивил своей грубостью и прямолинейностью». При этом российский политик в своем посте исказил его фамилию.
«В Тбилиси разбушевался некто Херчинский, посол Евросоюза в Грузии, поляк по гражданской принадлежности. <...>
Было заявлено, что Грузия не будет членом ЕС ни сегодня, ни завтра, ни в 2030 году, если в стране сформируется однопартийная система правления. Отметим, что сказано это прямо накануне выборов в грузинский парламент, в обстановке острой политической борьбы в стране. Сказать, что подобное является нарушением дипломатической этики, значит не сказать ничего! Фактически идет прямой шантаж и запугивание граждан независимой страны. Терпеть подобное – серьезное испытание для грузинского самолюбия.
Убежден, что на это должны обратить внимание и в Брюсселе. Впрочем, там уже забыли о приличиях», – написал Карасин в телеграм-канале.
Херчински о решающих выборах, пропаганде ГМ против ЕС и отношениях между ЕС и Грузией
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна