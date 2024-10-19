

Хазарадзе назвал три шага, которые «Сильная Грузия» предпримет в течение 3 недель после прихода к власти

19.10.2024 09:53





Лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе назвал три шага, которые «Сильная Грузия» предпримет в течение 3 недель после прихода к власти.



Одним из приоритетных шагов первых трех недель Хазарадзе назвал отмену «российского закона».



«В течение первых трех недель мы отменим «российский закон», чтобы завершить российские репрессии в отношении нашего народа и вновь открыть путь к членству в ЕС и европейскому будущему», - сказал он.



По словам Хазарадзе, власть «Сильной Грузии» будет работать вместе с парламентом, чтобы «российский закон» был отменен в ускоренном порядке.



Согласно его пояснению, в этот период власть «Сильной Грузии» также начнет осуществлять план из 9 пунктов, чтобы выполнить требования Еврокомиссии.



Как отметил Хазарадзе, в течение первых трех недель власть «Сильной Грузии» обеспечит бюджет, обеспечивающий повышение пенсии до 1 000 лари.



«Если у «Сильной Грузии» будет возможность сформировать будущее правительство, то здесь будет предусмотрен элемент коалиционного соглашения, что все партнеры по коалиции поддержат изменение параметров бюджета, чтобы пенсия могла быть увеличена до 1 000 лари.



В течение первых трех недель мы снова вынесем на парламентское голосование вопрос о тендере порта Анаклия и запретим все компании, попавшие под западные санкции, например, поддерживаемую «Грузинской мечтой» китайскую государственную компанию, которая в разное время подверглась огромным санкциям», - заявляет Мамука Хазарадзе.



Кроме того, по его словам, власть «Сильной Грузии» будет работать вместе с парламентом, чтобы использовать ускоренные меры для внесения соответствующих изменений в законодательство с целью повторного объявления тендера на проект Анаклии.



Как отметил Хазарадзе, в тендерах, связанных с национальными стратегическими объектами, не смогут участвовать компании, попавшие под санкции западных партнеров - из-за коррупции, нанесения ущерба окружающей среде, нарушения прав работников или других подобных нарушений.





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