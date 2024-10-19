|
|
|
«Пророссийская позиция правительства Грузии вызывает обеспокоенность», — из отчета Хельсинкской комиссии
19.10.2024 11:28
Хельсинкская комиссия в своем последнем отчете о внешней политике США заявляет, что изменение политического вектора Грузии представляет собой значительный вызов для Вашингтона.
«Сдвиг правительства Грузии в сторону пророссийской позиции и усиливающаяся нелиберальная внутренняя политика вызывают обеспокоенность», — говорится в отчете.
Однако также отмечается, что прозападные настроения среди населения Грузии указывают на возможность возобновления партнерства между Грузией и США.
Авторы отчета считают необходимым принятие двойной стратегии — привлечение правительства к ответственности и предоставление дополнительных механизмов для интеграции на Запад в случае возвращения к демократическому управлению.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна