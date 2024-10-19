Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Пророссийская позиция правительства Грузии вызывает обеспокоенность», — из отчета Хельсинкской комиссии


19.10.2024   11:28


Хельсинкская комиссия в своем последнем отчете о внешней политике США заявляет, что изменение политического вектора Грузии представляет собой значительный вызов для Вашингтона.

«Сдвиг правительства Грузии в сторону пророссийской позиции и усиливающаяся нелиберальная внутренняя политика вызывают обеспокоенность», — говорится в отчете.

Однако также отмечается, что прозападные настроения среди населения Грузии указывают на возможность возобновления партнерства между Грузией и США.

Авторы отчета считают необходимым принятие двойной стратегии — привлечение правительства к ответственности и предоставление дополнительных механизмов для интеграции на Запад в случае возвращения к демократическому управлению.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна