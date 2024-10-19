

«Пророссийская позиция правительства Грузии вызывает обеспокоенность», — из отчета Хельсинкской комиссии

19.10.2024 11:28





Хельсинкская комиссия в своем последнем отчете о внешней политике США заявляет, что изменение политического вектора Грузии представляет собой значительный вызов для Вашингтона.



«Сдвиг правительства Грузии в сторону пророссийской позиции и усиливающаяся нелиберальная внутренняя политика вызывают обеспокоенность», — говорится в отчете.



Однако также отмечается, что прозападные настроения среди населения Грузии указывают на возможность возобновления партнерства между Грузией и США.



Авторы отчета считают необходимым принятие двойной стратегии — привлечение правительства к ответственности и предоставление дополнительных механизмов для интеграции на Запад в случае возвращения к демократическому управлению.







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