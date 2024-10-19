

Тинатин Рухадзе назначена министром культуры и спорта

19.10.2024 11:42





Тинатин Рухадзе заняла должность министра культуры и спорта Грузии.



Нового министра культуры представил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, состоявшемся в администрации правительства.



«Хочу ознакомить вас с биографическими данными Тинатин Рухадзе. С 1989 года она была заместителем директора Объединения молодых творцов Грузии, директором камерного оркестра «Тбилиси Концертино», позже исполнительным директором телефестиваля «Мана». Она была генеральным продюсером телеканала «TBC ТВ», а также руководителем аппарата и продюсером Совета производителей спутникового радиовещания. Она была заместителем директора и генеральным продюсером ООО «Мелоди Арт», генеральным директором Дома музыки и драмы им. Васо Абашидзе, а также советником по образованию и культуре. Хочу пожелать ей успехов на новой должности», — сказал Кобахидзе.



До сих пор Тинатин Рухадзе занимала должность директора Национального дворца.



Пост министра культуры стал вакантным после того, как «Грузинская мечта» внесла в избирательный список Тею Цулукиани.







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