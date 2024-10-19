

Молодой человек погиб в резултате ДТП на дороге Гори-Руиси

19.10.2024 16:06





На дороге Гори-Руиси произошло автодорожное происшествие, в результате которого погиб молодой человек.



По существующей информации, автомобиль сбил пешехода.



Как заявили „Интерпрессньюс“ в Министерстве внутренних дел Грузии, по факту начато расследование по Статьей 276-ой Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автотранспорта.





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