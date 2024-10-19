

Акубардия: Я убеждена, что президент будет сторонницей европейского будущего страны

19.10.2024 16:24





Это прерогатива президента, что она сделает до выборов. Я убеждена, что президент будет сторонницей европейского будущего страны и сейчас и в будущем, так как дел очень много, и Грузию ждут в Евросоюзе, - указанное заявление в беседе с журналистами сделала член партии «Гахария для Грузии» Теона Акубардия, отвечая на вопрос о возможном представлении т. н. технического правительства со стороны Саломе Зурабишвили.



Что касается возможного представления на должность премьер-министра страны самой Саломе Зурабишвили, по словам Акубардия, на данном этапе президент Грузии о своем желании занять пост премьер-министра в техническом правительстве не говорил, однако в случае, если об этом будет оглашено позднее, по словам Теоны Акубардия, этом может стать самым хорошим путем к консенсусу.



„Хартия представляет собой общий план выполнения 9 европейских рекомендаций, который мы осуществим после парламентских выборов в Грузии для того, что открыть дверь, закрытую „Грузинской мечтой“. В то же время, „техническое правительство“, к которой своим подписанием хартии присоединились мы, является возможностью того, чтобы отправить „Грузинскую мечту“ в оппозицию и не допустить возможности возврата «Национального движения».



Наша позиция публична и открыта, президенту решать, когда она назовет состав „технического правительства“ или хотя бы его главу. Мы остаемся в процессе. Сейчас главное - 26 октября, до которого остается всего неделя, обеспечение победы Грузии вместе с грузинским народом. Все остальное последующий процесс, и очень трудоемкое дело для того, чтобы все те поврежденные дела, которые Иванишвили создал против заявленных интересов Грузии, в том числе, не только наладить взаимоотношения с нашими партнерами, но и улучшить их для достижения благоденствия каждого гражданина Грузии.





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