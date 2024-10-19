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Мезвришвили: Депутаты и зондеры «Мечты» оказывают давление на публичных служащих, чтобы они отдавали голоса в их пользу


19.10.2024   16:38


Мы хотим представить схему региональных кланов „Мечты“. Эти люди оказывают давление на публичных служащих, чтобы они и члены их семей отдавали голоса в их пользу, - об этом заявила один из лидеров партии «Гахария для Грузии» Натия Мезвришвили.

По её пояснению, представители „Мечты“ обманывают людей тем, что, якобы, процесс голосования не является тайным, и они все равно узнает, кто за кого проголосовал.

„Мы хотим представить схему региональных кланов „Мечты“. Это депутаты, зондеры и актив „Мечты“. Эти люди оказывают давление на публичных служащих, чтобы они и члены их семей отдавали голоса в их пользу. Они обманывают людей тем, что, якобы, процесс голосования не является тайным, и они все равно узнает, кто за кого проголосовал. Они назначают служащим фиксированное время, когда те должны явиться на участки. Схему мы сделали на примере регионов Мцхета-Мтианети, Аджария и Кахетия, мы продолжаем представлять эти схемы и покажем их до выборов. Здесь т. н. делегаты „Мечты“, в действительности же – коррумпированные феодалы. Например, Дмитрий Хундадзе – это целая схема, эти люди, занимающие различные должности, оказывают непосредственное давление на публичных служащих, вызывают их в штабы, заставляют собирать списки сторонников. Помимо Хундадзе, есть еще несколько зондеров, например, Гия Джикия, который является мажоритарным депутатом Ксани-Цихисдзири. Вы, наверное, помните, попытку покушения на Лию Кочишвили, когда её пытались сбить автомобилем, так вот, в этом автомобиле находился и Гия Джикия.

В Вани, в отношении руководителя нашего штаба Георгия Сванадзе со стороны начальника полиции была осуществлена угроза, что после выборов его ждет расправа, если он не прекратит политическую деятельность. Начальником полиции является Ираклий Лорткипанидзе, в связи с указанным фактом мы обратились в Окружную прокуратуру Западной Грузии» - заявил Мезвришвили.


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